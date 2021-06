Leader de la Belgique, Kevin De Bruyne a une nouvelle fois confirmé qu’il était indispensable aux Diables Rouges. Mené 1-0 par le Danemark avant son entrée, le meneur de jeu a bouleversé toute la rencontre et a renversé le scénario, (1-2), en offrant la victoire aux siens. Revenu de blessure, il retrouve enfin des couleurs et devrait être titulaire contre la Finlande lors du prochain match. Avant de réellement débuter son Euro, il se livre pour l’Equipe.

Dans un entretien vérité, Kevin De Bruyne s’est livré sur son retour de blessure et sur sa fantastique saison avec Manchester City. Heureux et conscient de ses prestations, il ne cache pas ses ambitions pour le Ballon d’Or : « Je n’ai pas de prise sur le résultat. La seule chose que je puisse faire est de donner le meilleur de moi-même. Je suis content mais il y a tellement de bons joueurs dans le monde qui peuvent y aspirer. Alors c’est une fierté si certains me considèrent comme un possible vainqueur de ce trophée. Toute ma vie, j’ai nourri cette ambition de devenir le meilleur possible.«

Enfin, le leader des Diables Rouges connaît le rôle qui est le sien et n’a pas peur de porter sa nation vers les sommets. Il est conscient des responsabilités qui l’incombent : « C’est tout le temps comme ça. Après, il faut prendre ses responsabilités. Ce ne sont pas les autres qui vont les prendre à votre place. Je fais partie de ces joueurs qui essayent d’avoir le contrôle du match pour aider mon équipe, lui donner un peu de confiance, assurer une bonne circulation du ballon. L’équipe a bien répondu à ces intentions. C’est très positif de s’améliorer en deuxième période après une première partie très difficile. La réaction a été très importante.«