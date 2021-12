Le Paris Saint-Germain dispose d’un effectif riche tant en qualité que quantité mais souhaiterait se séparer de nombreux joueurs afin d’intégrer des jeunes joueurs prometteurs mais aussi du sang neuf dans son effectif qui est largement en tête du championnat de france et qualifié en huitième de finale de la Ligue des champions mais peine dans le jeu.

Selon les informations de Foot Mercato, ils sont sept à être sur la liste des transferts: Sergio Rico, sous contrat jusqu’en juin 2024 et qui n’a disputé qu’une seule rencontre cette saison. En défense, Thilo Kehrer, 14 matchs cette saison et sous contrat jusqu’en juin 2023, Abdou Diallo, sous contrat jusqu’en juin 2023 et 10 matchs disputés depuis l’ouverture de la saison, ainsi que Layvin Kurzawa, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 et qui a joué un seul match cette saison sont priés de se trouver un nouveau club.

Au milieu de terrain, véritable chantier au Paris Saint-Germain depuis le départ à ma retraite de Thiago motta et le départ de Blaise Matuidi, souhaite se séparer de Leandro Paredes, 7 matchs toutes compétitions confondues et sous contrat jusqu’en juin 2023, mais aussi du brésilien Rafinha, 5 matchs cette saison.

Dans le secteur offensif, Mauro Icardi, 3 buts marqués 15 matchs toutes compétitions confondues, fait plus parler de lui pour ses problèmes avec sa femme et agent Wanda Nara que ses performances sur le terrain de plus en plus terne malgré des débuts prometteurs.

Le média sportif français ajoute que l’objectif des dirigeants parisiens est de se séparer d’au moins trois joueurs lors du mercato d’hiver. Leonardo, directeur sportif parisien aura du travail puisqu’il doit aussi gérer une éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé ou encore du jeune Xavi Simons.