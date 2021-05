Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Zinedine Zidane ne devrait pas poursuivre son aventure au Real Madrid. Un divorce évoqué par Karim Benzema qu’il décrit comme étant impossible. Pour lui, le technicien français sera à la tête du Real la saison prochaine.

Karim Benzema affole la presse depuis sa sélection en équipe de France et la fin du conflit entre lui et Didier Deschamps. Pour l’occasion, l’attaquant madrilène a évoqué de nombreux sujets autres que les Bleus dont notamment le Real Madrid, sa saison et le cas de son coach favori, Zinedine Zidane.

Karim Benzema : « Zizou a toujours été sincère avec moi. Quand ça va pas il ne me le cache pas, est honnête comme quand tout va bien. Aux entraînements, en match, il ne passe pas par quatre chemins. Il est très direct avec moi et je le respecte pour ça. Cela me donne beaucoup de confiance sur le terrain. C’est mon entraîneur mais il est aussi comme mon grand-frère. Il m’a toujours soutenu et fait progresser. […] Jusqu’à présent, Zidane est l’entraîneur du Real Madrid. Je ne le vois pas partir. Il ne partira pas, vous verrez. S’il part, il part… Mais pour le moment, je ne vois pas le Real Madrid sans Zidane. »

Dans une autre partie de cet entretien accordé à l’Equipe, l’international français défend la saison du Real Madrid. Un exercice 20/21 tronqué par les blessures : « Je ne suis pas d’accord pour dire que notre saison moyenne est la faute du groupe. Nous avons eu 60 blessés et à aucun moment, nous n’avons pu jouer avec tous nos joueurs. Ce fut une saison difficile mais nous avons atteint les demi-finales de la Ligue des Champions et nous nous sommes battus jusqu’au bout en Liga. Nous aurions pu tout gagner, c’est loin d’être une saison catastrophique.«