Dans un entretien accordé à L’Equipe, Karim Benzema n’a pas caché son ambition de décrocher le trophée cette année.

L’attaquant du Real Madrid s’est d’abord confié sur son retour chez les Bleus, affirmant qu’il était revenu « pour gagner un titre avec l’équipe de France ». Karim Benzema se projette sur la finale à quatre de la Ligue des Nations, qui pourrait lui apporter ce premier trophée international. « Il suffit de regarder ce Final 4, avec la Belgique, l’Italie et l’Espagne. Ça pèse. Il faut toujours remporter ce que tu as la possibilité de gagner. Surtout pour moi avec les Bleus. C’est ça être compétiteur. »

Des victoires avec le maillot tricolore qui serviront ses ambitions personnelles. Car « El Nueve » ne s’en cache pas : il cible le Ballon d’Or cette année. « On est obligé d’y penser quand on a de l’ambition. Mais ça ne doit pas être une obsession qui te recentre sur toi, sur le fait de dire qu’il faut absolument briller individuellement et marquer des buts pour soi. Si tu dois le gagner, c’est pour ce que tu es, ce que tu montres sur le terrain, ce que je fais. »