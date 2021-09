Déjà courtisé cet été, le jeune Français pourrait faire l’objet d’une offre de la Juventus Turin durant le mercato hivernal.

D’après les informations de plusieurs médias locaux, les négociations sont toujours en cours entre l’Olympique de Marseille et Boubacar Kamara, dont le contrat se termine en juin 2022. Le milieu de terrain de 21 ans a refusé les avances de Newcastle cet été et il ne serait pas contre une prolongation de contrat à l’OM. Seul hic, le mercato hivernal se rapproche à grands pas et le joueur sera libre de négocier avec d’autres clubs à partir du premier janvier.

Le média OmNews, un cador de Serie A serait notamment sur le coup. Toujours en quête de renforts dans l’entrejeu, la Juventus Turin aurait jeté son dévolu sur Boubacar Kamara. Les Bianconeri pourraient toquer à la porte de Pablo Longoria dès cet hiver avec une offre pour le Marseillais, dont la valeur marchande dépasse actuellement les 35 millions d’euros (Transfermarkt). Difficile d’imaginer un transfert à ce prix en janvier, mais l’OM peut espérer récolter au moins 15 millions d’euros six mois avant de le lâcher gratuitement.