Transparent ce week-end face à Rennes (0-2), Neymar est pointé du doigt pour ses sorties nocturnes. Chassez le naturel…

Le Paris Saint-Germain a connu sa première défaite de la saison en Ligue 1 ce dimanche face à Rennes (2-0). Un match en début d’après-midi où le Brésilien Neymar est passé particulièrement au travers. 22 ballons perdus, un seul tir et non cadré, 75,4% de passes réussies contre 93,8% pour Kylian Mbappé et surtout une absence de rythme évidente qui a poussé Mauricio Pochettino à le remplacer par Mauro Icardi à la 73e minute de jeu. Bref, Neymar a totalement manqué son match et ce fiasco s’explique peut-être par la semaine de l’attaquant parisien.

« Le voir sortir cette semaine, mardi, après Manchester City, assister à un défilé de mode ou participer à l’anniversaire d’une amie mannequin les jours d’après ne peut tout expliquer mais offre des éléments de compréhension pour mieux analyser ses difficultés physiques d’hier » , explique en effet Hugo Delom, journaliste de L’Equipe. Neymar était bien à l’anniversaire d’une mannequin vendredi soir avec quelques-uns de ses coéquipiers, dont Kylian Mbappé, Lionel Messi, Marco Verratti et Angel Di Maria. Mais en plus, l’ancien Barcelonais avait déjà assisté mercredi à un défilé de mode de la marque Balmain, participant ensuite à l’after avec Verratti. Deux soirées qui laissent forcément penser que Neymar est encore retombé dans ses travers…