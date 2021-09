Porte étendard de la Juventus Turin depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa illumine les pelouses italiennes de son talent. Des performances qui attisent l’intérêt de nombreux clubs européens, désireux de chiper une pépite à un cador en difficultés financières.

A 23 ans et seulement 1 an après son arrivée, Federico Chiesa est déjà le taulier de la Juventus Turin. Auteur d’une première saison stratosphérique avec 15 buts et 11 passes décisives en 46 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’Italien, récent vainqueur de l’Euro avec la Squadra Azzurra est désormais un homme convoité. Selon CalcioMercato, le talentueux italien est ciblé par Chelsea qui n’abandonne pas cette piste malgré les refus de la Juventus Turin cet été.

Chelsea n’est pas satisfait de son statut de champion d’Europe et souhaite, malgré l’un des effectifs les plus impressionnants du continent, poursuivre sa quête de renforts. Les Blues veulent aller plus loin et pérenniser les succès. Pour ce faire ils se lancent sur la piste Federico Chiesa. Cet été, le club londonien a formulé une offre de 100M€ d’euros pour s’attacher ses services, proposition déclinée par la Vieille Dame. Pas suffisant pour décourager la bande de Thomas Tuchel qui prépare une nouvelle offre de 115 millions d’euros. Une somme séduisante pour une Juventus Turin qui a grand besoin de liquidités. Timo Werner serait la victime de ce transfert. Un moindre mal pour l’Allemand qui souhaite rentrer au pays.