Dépouillé en défense après les départs de Raphaël Varane et Sergio Ramos, Carlo Ancelotti ne peut compter que sur Nacho, Eder Militao et David Alaba. Recruté cet été, l’Autrichien est également un milieu de terrain et l’Italien souhaite se renforcer avec un véritable défenseur central, son nom : Alessandro Bastoni.

L’une des priorités du Real Madrid lors des prochaines périodes de transferts est la défense centrale. Après les départs successifs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, Carlo Ancelotti est démuni. La seule arrivée de David Alaba ne suffit pas à créer une défense européenne de premier plan. Pour y pallier, le technicien italien a demandé à Florentino Pérez de signer un défenseur central qui correspond parfaitement à son idée du jeu et qui peut devenir l’un des meilleurs au monde dans les années à venir. Un défenseur prometteur qu’il a trouvé en Italie à l’Inter Milan. A 22 ans, Alessandro Bastoni est un titulaire indiscutable sous les ordres de Simone Inzaghi. Il est sans doute l’un des meilleurs jeunes défenseurs centraux au monde avec Matthijs De Ligt et Jules Koundé.

Néanmoins, le Nerrazzuri a récemment prolongé avec l’Inter Milan jusqu’en 2024 et les négociations seront âpres. Seule éclaircie dans ce dossier pour le Real Madrid, les besoins financiers du club lombard.