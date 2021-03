Ronaldo va-t-il quitter la Juventus ? Ces rumeurs, qui font la Une des médias en ce moment après l’élimination du groupe de la Ligue des champions par Porto, ne semblent pas inquiéter l’entraîneur de l’équipe, Andrea Pirlo. Ce samedi, le coach a pris la parole à ce sujet.

« Il est normal d’avoir des rumeurs. C’est le personnage le plus important du football et on parle toujours de lui, a poursuivi Pirlo. Mais rappelons-nous qu’il a toujours été performant ici, qu’il a marqué quelque 90 buts pour la Juventus et qu’il a démontré sa valeur. Ne pas marquer dans un match peut arrive à n’importe qui d’autre, mais on fait plus de tapage à son sujet », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le coach a cependant confié qu’« Il est normal que Ronaldo soit déçu par ce qui s’est passé l’autre soir, comme le reste de l’équipe ».