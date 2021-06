D’après la presse italienne, l’ancien Madrilène aurait déjà fait ses adieux au vestiaire de la Juventus Turin lors de la dernière journée de Serie A.

Cristiano Ronaldo pourrait bel et bien être l’un des protagonistes du marché estival des transferts. Selon le journal italien Il Messaggero, l’attaquant portugais aurait annoncé à ses coéquipiers dans le vestiaire que, trois ans après son arrivée, il avait l’intention de quitter la Juventus Turin cet été.

Le capitaine de la sélection portugaise, qui débutait aujourd’hui sa préparation pour l’Euro 2020, est encore lié aux Bianconeri jusqu’en 2022, mais les rumeurs concernant son départ n’ont pas cessé. Dans un premier temps, le déménagement de ses voitures de luxe a laissé penser que CR7 se préparait à quitter Turin, et les rumeurs ont pris de l’ampleur après un message énigmatique du quintuple Ballon d’Or sur les réseaux sociaux.

Dans une publication sur Instagram, Cristiano Ronaldo a fait le point sur son passage à la Juve. Un message interprété comme des adieux par de nombreux fans. « Avec ces réalisations, j’ai atteint un objectif que je m’étais fixé dès le premier jour de mon arrivée en Italie : remporter la Serie A, la Coupe et la Supercoupe, mais aussi être meilleur joueur et meilleur buteur dans ce grand pays de football rempli de joueurs formidables, de clubs géants et d’une culture footballistique qui lui est propre ».

Un départ du Portugais aurait été quasiment acté si la Juventus Turin n’avait pas réussi à arracher son ticket pour la Ligue des champions lors de la dernière journée de championnat. Mais le faux-pas de Naples face à l’Hellas Vérone (1-1) a permis à la Vieille Dame de rester dans le top 4 de Serie A. Pour autant, les révélations d’Il Messaggero viennent jeter un nouveau doute concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo.