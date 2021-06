Après une saison difficile à Turin, Cristiano Ronaldo aurait trouvé un accord avec les dirigeants de la Juve pour quitter le club cet été.

Sacré meilleur buteur de Serie A, avec 29 réalisations, Cristiano Ronaldo n’aura pas pu porter les siens vers un nouveau Scudetto. La Juventus Turin termine 4e du championnat italien et se qualifie de justesse pour la prochaine Ligue des champions. De quoi inquiéter la star Portugaise, qui se pose des questions sur son avenir à un an de la fin de son contrat.

Et d’après la presse italienne, les choses pourraient rapidement accélérer car le quintuple Ballon d’Or a reçu le feu vert de ses dirigeants ce vendredi pour quitter la Juve dès cet été. Après trois ans chez les Biancorneri, CR7 pourrait donc faire sa valise et partir en quête d’un nouveau challenge. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport place le Paris Saint-Germain comme grand favori pour l’accueillir la saison prochaine. « La Juve ne s’oppose pas aux adieux de Cristiano. Le PSG fait pression, il veut l’associer avec Neymar », détaille le quotidien. Reste à savoir désormais si le transfert de Cristiano Ronaldo et la prolongation de contrat de Kylian Mbappé sont deux éléments compatibles dans la capitale.