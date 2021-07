Si la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo débute vendredi matin à partir de 10 heures, les épreuves de softball et football féminin ont débuté. Et grosse surprise, la défaite 43 buts à 0 des Etats-Unis.

La sélection nordique a battu les grandes favorites de la compétition sur un doublé de Stina Blackstenius (25e, 54e) et un but de Lina Hurtig (72e). Les Suédoises réalisent un gros coup face aux partenaires de Megan Rapinoe et Alex Morgan, lauréates de la dernière Coupe du monde en France. Dans ce groupe G, l’Australie a battu la Nouvelle-Zélande 2 buts à.

⚽ Dans un match qui vire à la démonstration, la Suède enfonce le clou avec une 3e but signé Hurtig. #Tokyo2020



Les autres résultats : Groupe E, carton des Pays-Bas 10 à 3 face à la Zambie et victoire de la Grande-Bretagne 2 à 0 face au Chili. Enfin le Brésil l’emporte 5-0 face à la Chine et match 1-1 entre le Japon et le Canada dans le groupe F. Ce jeudi, l’équipe de France masculine fera ses débuts contre le Mexique, à Tokyo, dans un match du groupe A.