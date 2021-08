Arrivé à l’ESTAC en provenance de l’AS Saint-Etienne il y a quelques jours, Jessy Moulin revient sur son départ du club du Forez.

« J’avais clairement une offre de deux ans de contrat à Troyes qui me permettait de continuer plus longtemps dans le monde professionnel. On n’a jamais discuté de contrat avec Saint-Étienne. Troyes m’a fait une belle proposition, avec le coach Laurent Batlles. Plusieurs éléments ont fait que c’était un bon challenge à relever. J’en ai fait part à l’ASSE qui m’a laissé partir. » A-t-il annoncé lors d’une interview pour le « Progrès. »