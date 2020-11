Régulièrement laissé sur le banc par Antonio Conte à l’Inter Milan, Christian Eriksen a des envies d’ailleurs. Et cela tombe bien, son club a décidé de le laisser partir pour le prochain mercato hivernal. Plusieurs clubs, dont le PSG, seraient sur le dossier.

Christian Eriksen ne gardera pas un excellent souvenir de son périple italien. Plus habitué à côtoyer les bancs que les pelouses de Serie A en ce moment, le talentueux milieu de terrain aimerait retrouver du temps de jeu. L’Inter Milan a d’ailleurs pris la décision de lâcher le joueur danois et de le mettre sur le marché des transferts lors du prochain mercato hivernal. Pour le média DAZN, le directeur sportif Beppe Marotta a été très clair sur le sujet. « On ne peut pas garder un joueur qui souhaite partir. On fera les bonnes évaluations. Pour le moment, il est disponible et Conte l’utilise d’une manière respectueuse du club. Des offres ? Pour le moment, elles ne sont pas encore arrivées. Si cela venait à changer, nous essaierions de trouver la bonne combinaison ».

Courtisé par le PSG, la patte du Danois, excellent tireur de coup franc, pourrait faire beaucoup de bien à l’entrejeu parisien.