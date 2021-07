D’après les informations de Fabrizio Romano, l’arrivée de Wijnaldum et de Donnarumma est synonyme de départ pour certains joueurs du PSG, comme Icardi, Sarabia, Rafinha et Sergio Rico.

Le Paris Saint-Germain, malheureux dauphin du LOSC en Ligue 1 cette saison, a bien l’intention de prendre sa revanche. Mais outre le titre de champion de France, le club de la capitale vise également le premier titre de champion d’Europe de son histoire. Et pour atteindre ces deux objectifs, Mauricio Pochettino compte notamment sur des renforts de taille lors du mercato estival. Georginio Wijnaldum est la première recrue du PSG cet été, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi ne devraient pas tarder à débarquer dans la foulée.

Mais comme l’indique le journaliste italien Fabrizio Romano, le club va également dégraisser cet été. Plusieurs joueurs devraient être poussés vers la sortie, comme Mauro Icardi, Rafinha, Pablo Sarabia et Sergio Rico. « Mauro Icardi pourrait être un des joueurs à partir cet été, si une bonne offre arrive même s’il a démenti cette possibilité. Il y a des options, s’il y a une offre officielle. Rafinha est sur le départ, car il a beaucoup de propositions de clubs européens. Lui et Icardi sont parmi les départs probables. Il y a aussi Pablo Sarabia, avec plusieurs clubs espagnols qui sont intéressés, si le PSG veut le vendre. De même pour Sergio Rico, puisqu’il y a Donnarumma et Navas. »