Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City était de passage en conférence de presse ce lundi soir pour évoquer le choc face au Paris Saint-Germain comptant pour la deuxième journée de Ligue des champions.

Même si ce Manchester City semble plus que jamais prêt pour cette rencontre surtout après sa magnifique victoire ce week-end 1-0 contre les Blues de Chelsea, Pep Guardiola est cash, il ne sait pas comment arrêter le trio Messi – Neymar et Mbappé. « Je ne sais pas comment les arrêter. Il faut bien défendre sans ballon et les laisser courir quand on a le ballon. Ce sont des joueurs exceptionnels, tout le monde le sait, ils sont tous tellement bons. (…) C’est une équipe fantastique. Marquinhos, je suis un grand fan de lui, Hakimi et tous les milieux de terrain, Paredes, Danilo, Verratti surtout et les trois joueurs de devant peuvent faire ce qu’ils veulent. Messi peut jouer à droite ou au milieu, Mbappé sur le côté ou dans l’axe, ils combinent si bien que le talent ne peut pas être arrêté. Nous devons le faire en équipe. Individuellement, nous ne pouvons pas les arrêter. Il faut le faire en équipe, être compact, s’entraider, savoir qu’on va souffrir. (…) Il faut pouvoir souffrir 90 minutes. » A confié le technicien espagnol.