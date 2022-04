Dans une interview pour Telemundo, Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, s’est rappelé de ses premiers moments en tant que coach à Barcelone et s’est exprimé sur ce que Lionel Messi a apporté à sa carrière de coach.

« Messi signifie tout dans ma carrière. Cela m’a rendu plus compétitif. Il y avait un groupe de joueurs incroyable, il y avait tellement de stars qu’entre tous s’est créée une alchimie qui ne nous traverse qu’une fois dans une vie. On a beaucoup gagné, mais sans lui, on n’aurait pas autant gagné », a-t-il commencé par dire.

Il va tout donner sur le terrain, je n’en doute pas. Je ne lui ai pas parlé après la Copa America, mais je suis sûr que ça a été un énorme soulagement pour lui. Ce n’est pas facile d’être Messi dans ce monde de football », a conclu Guardiola pour Telemundo.