Parmi les nombreux soutiens qu’Antoine Griezmann a reçu ces derniers temps, celui-ci devrait lui faire chaud au coeur.

En délicatesse avec le FC Barcelone, notamment dans sa relation technique avec Lionel Messi, Antoine Griezmann reçoit paradoxalement de multiples messages de soutien. Hristo Stoichkov se joint à ce concert. Le légendraire attaquant bulgare, qui a fait des merveilles au Barça dans les années 1990, a pris clairement le partie du Français.

« Je le défends. Antoine est un garçon très humble, il n’est pas égoïste et c’est le plus important, il travaille pour l’équipe et il faut le soutenir. Il doit travailler et je lui fais confiance (…). Pour qu’il se sente heureux, tous les joueurs doivent l’aider », a-t-il déclaré.