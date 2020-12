Le choc de la 17e journée de Ligue 2 entre Grenoble et Troyes s’est soldé par une victoire des locaux (2-0). Toulouse revient a deux longueurs du duo de tête.

Le leader du championnat, Troyes, a craqué sur la pelouse de son dauphin, Grenoble. Réduis à 10 à l’heure de jeu, après l’expulsion de Gabriel Mutombo Kupa (58′), les Troyens ont concédé deux buts en fin de rencontre. Au classement reprend la tête du championnat, avec une meilleure différence de buts.

Ce faux-pas des Troyens permet aux Toulousains de revenir à grandes enjambés dans la course au titre. Vainqueurs à l’extérieur face à Pau ce mardi (3-0), les hommes de Patrice Garande reviennent à deux longueurs du duo de tête, avec 32 points. Juste derrière on retrouve Auxerre et le Paris FC, qui se sont tous les deux imposés face à Dunkerque (1-0) et Guingamp (3-2).

Dans les autres matchs de la soirée, Le Havre a été tenu en échec par Rodez (1-1), Sochaux a balayé Caen (4-1), Clermont s’est imposé sur la pelouse de Châteauroux (1-0), Chambly et Nancy ont fait match nul (3-3) et enfin Amiens et Ajaccio se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 à 0.