Les Reds de Liverpool pourraient frapper très fort sur le marché des transferts l’été prochain grâce à leur nouveau partenariat avec Nike.

Déjà annoncé comme un concurrent potentiel du Real Madrid pour le recrutement de Kylian Mbappé, Liverpool aurait de nouveaux arguments de taille. A en croire les informations du média espagnol AS, le champion d’Angleterre en titre serait désormais en mesure de s’offrir le buteur Parisien la saison prochaine. Déjà très attractif sur le plan sportif, le club de Liverpool aurait gagné une puissance de frappe économique considérable en renouvelant son partenariat avec le géant américain Nike. Le contrat stipule notamment que les Reds percevront 35 millions d’euros par an, plus des bonus divers dont le plus intéressant : 20% des bénéfices de chaque maillot vendu. De quoi laisser Jürgen Klopp rêveur sur ses chances d’attirer le prodige de Bondy ou d’autres superstars du football.

Grâce à cet argument, Liverpool pourrait également venir concurrencer les Merengues sur le dossier David Alaba. Libre de tout contrat en juin prochain, le défenseur autrichien serait un renfort de taille dans l’effectif de Klopp, actuellement privé de sa charnière titulaire, Virgil van Dijk et Joe Gomez. Dans son édition du jour, The Guardian révèle que le Real Madrid aurait déjà pris de l’avance dans les négociations, mais l’affaire est encore loin d’être dans le sac.