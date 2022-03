De retour en équipe de France, Olivier Giroud aurait-il été puni après sa déclaration à l’encontre de Mbappé ? Pour l’attaquant du Milan, cette brouille, c’est du passée.

« Sincèrement, je ne sais même pas pourquoi on en reparle aujourd’hui. On s’est expliqué dès le lendemain du match. Je ne voulais pas que ça gamberge dans sa tête. Je tenais à mettre les choses au point. C’était l’histoire de 48 heures, puis on est passés à autre chose. C’était un fait anodin. Kylian a d’ailleurs confirmé cet automne qu’il y avait zéro souci. La page est tournée », a assuré Giroud pour Le Parisien.