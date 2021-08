Recrue du Milan AC en provenance de Chelsea lors de ce mercato estival, Olivier Giroud a fait ses premiers pas face à l’OGC Nice ce week-end. Il a même inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

L’international français et champion du monde en titre a été interrogé notamment sur sa future association avec Zlatan Ibrahimovic et semble très confiant sur ce sujet. « C’est un grand honneur pour moi d’avoir l’occasion de jouer avec un champion comme Ibrahimovic. Je pense qu’Ibra et moi pourrions être complémentaires indépendamment des tactiques que choisira le coach, il est facile de jouer avec un joueur avec ses qualités et sa personnalité. Je pense que les grands joueurs peuvent s’adapter et se comprendre sur le terrain, j’ai mes propres caractéristiques et Ibra a les siennes. Je pense qu’il n’est pas impossible de jouer ensemble. Je pense qu’Ibra a plus joué le rôle de numéro 10 dernièrement, mais Milan possède beaucoup de joueurs de qualité et nous sommes tous ici pour travailler. […] Je ne peux pas attendre qu’Ibra soit à nouveau disponible pour pouvoir apporter ensemble notre contribution, » a-t-il souligné.