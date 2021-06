Les Girondins de Bordeaux ont confirmé que quatre candidats au rachat étaient en lice.

Les prochaines semaines seront décisives, puisque du côté des Girondins et du tribunal de commerce il a été confirmé que le futur propriétaire sera connu avant fin juin. Une issue rapide et étonnante. Rationnellement, la situation économique du club pousse à attendre le redressement judiciaire pour apurer les comptes. D’autant que l’enveloppe des droits TV reste inconnue.

Quatre dossiers ont été retenus par la banque Rothschild. « Les candidats intéressés ont déposé des offres indicatives et quatre d’entre eux ont été retenus. Ils ont maintenant accès à des informations détaillées sur le Club, leur permettant de formuler une offre ferme dans le courant du mois de juin », précisent les Girondins de Bordeaux.

Trois dossiers sont identifiés. Celui de l’ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP), Didier Quillot, avec des investisseurs étrangers, a été accepté. Un autre projet est porté par un attelage Pascal Rigo – John Williams (ancien conseiller d’Amiens). L’homme d’affaires a fait fortune avec des boulangeries en Californie. Il bénéficie du soutien de Stéphane Martin, ancien président du club et caution morale auprès des supporters. Gérard Lopez (ex-LOSC) est dans la course et serait à cet instant le favori. Le dossier de Bruno Fiévet n’a pas passé le cut pour insuffisance de fonds propres.