Le joueur a été obligé de quitter Bordeaux l’été dernier, Loris Benito (29 ans) avait tout simplement résilié son contrat. L’international suisse n’était pas dans les plans de Vladimir Petkovic.

« Bordeaux a voulu me pousser vers la sortie et je suis devenu persona non grata, a indiqué le latéral gauche au quotidien suisse Blick. Petkovic ? J’aurais souhaité qu’il s’engage davantage pour me soutenir. Après tout, j’avais été son joueur en équipe nationale pendant trois ans. Mais je pense qu’il ne pouvait pas du tout s’interposer parce qu’il était nouveau. Si j’ai des nouvelles de lui ? Non, aucune ». Depuis le joueur cherche encore un club pour poursuivre sa carrière et n’est donc pas tendre avec son ancien coach.