Rare satisfaction des Girondins de Bordeaux la saison dernière en Ligue 1, Yacine Adli possède une belle cote sur le marché et le Milan AC semble intéressé par son profil.

D’après les renseignements de « l’Equipe », le club au scapulaire aurait reçu une proposition de l’ordre de 10 millions d’euros pour son milieu de terrain en provenance d’Italie et du Milan AC. Une offre étudiée par les Girondins même si pour le moment rien est décidé comme le précise le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le joueur bordelais a jusque-là disputé 69 rencontres sous la tunique bordelaise, pour 5 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées à ses partenaires. Il avait été recruté en échange d’un chèque de 5,5 millions d’euros, en janvier 2019, et son club formateur, le PSG, devrait percevoir 40 % de la plus-value. Affaire à suivre…