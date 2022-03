Dimanche, les Girondins de bordeaux se sont inclinés, 2-0, contre Troyes, lors de la 27e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Gérard Lopez, propriétaire de Bordeaux, a littéralement allumé ses joueurs.

Bordeaux, club historique du championnat de france, est dans une situation extrêmement critique. Lanterne rouge du champions après 27e journées de Ligue 1, les Girondins comptent trois points de retard sur l’AS Saint-Etienne, 17e et premier non relégable. Dimanche, les hommes de David Guion, se sont inclinés, 2-0, contre Troyes. Une défaite que le propriétaire, Gérard Lopes n’accepte pas. Il estime que ses joueurs doivent faire mieux pour éviter le relégation.

« Il y a de la déception parce qu’on a des joueurs intrinsèquement plus forts que ce qu’ils montrent sur le terrain. On a deux gros soucis : 1/ On travaille des choses pendant la semaine et dès qu’on subit une occasion adverse, on ne se tient plus du tout à notre plan de jeu. 2/ On a des joueurs qui, psychologiquement… On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir envie mais on a l’impression qu’ils jouent avec une grenade dégoupillée dès qu’ils ont le ballon. Inquiet ? Bien sûr. Si je pouvais mettre des crampons et jouer, je le ferais. C’est ce qui est frustrant. Je sais ce qui est fait pendant la semaine, et le jour du match, on dirait que ce sont les frères des joueurs qui jouent », a déploré le patron bordelais, dans les colonnes de l’Équipe.

Dimanche à 13h, Bordeaux se rendra sur la pelouse du Paris Saint-Germain, lors de la 28e journée de Ligue 1 et devra réaliser un exploit pour prendre des points face à l’actuel leader du championnat.