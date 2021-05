L’Olympique de Marseille est à fond sur la piste Gerson, au Brésil. Les dirigeants phocéens ont convaincu le joueur et son entourage, reste à négocier avec le club de Flamengo. C’est là que les problèmes commencent.

Les discussions entrent l’Olympique de Marseille et Flamengo sont bien entamées. Si le projet marseillais plaît au Brésilien et à son entourage, les négociations bloquent avec le club auriverde. Les Brésiliens ont fait part de leurs exigences et la somme demandée est bien trop importante pour les Olympiens. Flamengo demande 25 millions d’euros plus 5 millions de bonus. Un montant que l’OM refuse de céder, selon l’Equipe.

Réellement séduit par l’opportunité de rejoindre la Canebière, Gerson pourrait faire le forcing pour quitter son club actuel. Son père a récemment avoué que le grand intérêt du club phocéen avait particulièrement touché son fils qui n’y est clairement pas insensible.