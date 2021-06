Apèes de multiples réunions entre les deux clubs, un accord a enfin été trouvé. L’Olympique de Marseille qui a une petite enveloppe pour ce marché des transferts va casser sa tirelire pour recruter Gerson, Brésilien de 24 ans.

Flamengo et l’OM sont tombés d’accord concernant le transfert du milieu de terrain. Après plusieurs semaines de négociations l’ensemble des parties auraient trouvé un terrain d’entente. L’Equipe évoque un montant de 20 millions d’euros assorti de bonus pouvant atteindre 5 millions d’euros. Le club brésilien aurait également négocié un pourcentage sur la possible future plus-value comprise entre 20 et 25 %. Gerson aurait signé un contrat de 5 ans avec l’Olympique de Marseille, une information confirmée par Mohamed Bouhafsi.