Alors qu’il vient à peine de s’impliquer à Bordeaux, Gérard Lopez prépare déjà la reprise en main d’un autre club.

Il s’agit du club portugais de Boavista, dont Gérard Lopez était déjà actionnaire via sa société Jogo Bonito. Selon la presse locale, la société de Gérard Lopez aurait formulé une offre publique d’achat sur les autres actions du club et s’apprêterait à s’emparer de la totalité du capital.

Les autres actionnaires de Boavista, qui traverse des difficultés financières, seraient disposés à accepter cette offre. Le club a notamment eu des retards de règlement dans le salaire de ses joueurs au cours des derniers mois.

Gérard Lopez, qui avait été écarté par les propriétaires du LOSC pour sa gestion financière désastreuse (même si elle a conduit le club au titre de champion de France), avait pris le contrôle des Girondins de Bordeaux à l’intersaison, promettant monts et merveille. La réalité est plus cruelle : le club est 17e, juste au dessus de la ligne de relégation. Mais le nouveau boss du club semble pour l’instant plus intéressé par les placements de sa société que par le redressement des Girondins.