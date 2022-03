Le Stade Rennais a surclassé l’OL ce week-end sur le score de 4 à 2, un match particulier pour Bruno Génesio qui revenait à Lyon. Entraineur de l’OL pendant 3 saisons, le technicien été très critiqué durant son passage malgré les quelques coups d’éclats des Gones en coupe d’Europe. Pour son retour à Lyon, Bruno Génesio a encore répondu sur le terrain, sans rancune particulière. C’est la deuxième fois qu’il s’impose face à l’OL cette saison.

L’OL balayé ! Les hommes de Bruno Génesio ont réalisé une performance de haut niveau en allant s’imposer chez le rival lyonnais dans la course à l’Europe. Les Rennais ont même mené par 4 buts d’écarts durant la rencontre. Une performance qui permet d’éloigner l’OL dans la course à la Ligue des Champions. Les Rennais sont actuellement quatrième du classement à 1 point du troisième, les Bretons peuvent se mettre à espérer d’une qualification en Ligue des Champions.

Génesio à l’OL, un parcours pas ridicule

Génesio prend les rênes d’une équipe en fin de cycle. Sur quatre saisons le technicien a qualifié 3 fois l’OL sur quatre en Ligue des Champions. L’ancien entraineur de l’OL a fait briller son équipe en coupe d’Europe avec une demi-finale en Ligue Europa et une victoire fantastique en ligue des champions en Angleterre face à Manchester city. Moqué et comparé à un clown, Génesio a souvent vécu des périodes compliqués, le technicien avait été même agressé par des supporters lyonnais. Depuis son départ de l’OL, les Gones ne se sont plus qualifiés en Ligue des Champions. L’actuel entraineur de Rennes a tout de même tenu à rappeler que ce week-end il avait vécu un moment particulier mais pas une victoire particulière, “Il n’y avait aucun esprit de quoique ce soit vis-à-vis du club, des supporters ou de qui que ce soit. Je suis simplement content de gagner parce que cela nous permet nous de faire une belle opération au classement“ affirme Bruno Génesio au micro d’Amazon Primes.