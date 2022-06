En fin de contrat en 2023, Gavi se joue du FC Barcelone pour faire monter les enchères. Impatient, Joan Laporta pète les plombs.

« Votre représentant a l’offre de renouvellement sur la table depuis longtemps. Nous n’avons aucune nouvelle qu’il l’a accepté. Les nouvelles que nous avons, c’est qu’il compare et qu’à un moment donné, il devra dire quelque chose. Nous avons déjà dit notre position et, pour le moment, elle n’est pas acceptée par l’agent du joueur. Nous ne comprenons pas la position de Gavi. Il a 17 ans, a un présent et un avenir magnifiques et nous ne comprenons pas que son représentant joue et compare. Je pense que la proposition du club, dans nos niveaux de salaire, est plus qu’acceptable », s’est insurgé Joan Laporta dans des propos accordés à à l’Esportiu, média catalan.

Âgé de 17 ans, Gavi est l’un des jeunes prodiges sur lesquels le FC Barcelone souhaite miser dans les années à venir. Révélation de la saison en Espagne, le milieu de terrain espagnol a réalisé une année folle avec 48 rencontres disputées toutes compétitions confondues et porté les couleurs de la sélection espagnole. Des début prometteurs qui l’envoient désormais dans les bras des Reds de Liverpool. Le FC Barcelone tremble alors qu’une clause libératoire de 50M€ est présente dans le contrat du jeune espagnol.