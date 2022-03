Petite pépite aujourd’hui estimé à 40 millions d’euros, Gavi n’aura coûté que 10 000 euros au Barça.

Révélation du FC Barcelone cette saison, le jeune Gavi (17 ans) s’est fait une place de choix dans l’effectif de Xavi. Sous contrat avec les Blaugrana jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain a rapidement attiré l’attention d’autres cadors européens. Liverpool et Chelsea se sont notamment penché sur son cas, d’autant qu’il dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros. Mais à en croire la presse espagnole, Gavi n’a pas l’intention de quitter le Barça de sitôt et le club va lui offrir un nouveau contrat avec une clause libératoire située entre 400 millions et 1 milliard d’euros.

Un montant stratosphérique, surtout quand on sait combien le Barça a dû débourser en 2015 pour l’arracher au centre de formation du Betis Séville. D’après les informations de Cris Cubero, journaliste chez Mundo Deportivo, Gavi a coûté seulement 10 000 euros au club catalan. « C’est le mérite absolu de Jordi Roura et d’Aureli Altimira, les véritables architectes du système de formation du Barça, dont bénéficie aujourd’hui Xavi », détaille notre confrère catalan.