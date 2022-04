Bientôt en fin de contrat avec le Real Madrid, Gareth Bale pourrait bien rebondir à Tottenham ou à Cardiff.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Gareth Bale ne devrait pas prolonger l’aventure en Espagne la saison prochaine. Et si de nombreuses rumeurs annonçaient déjà son départ à la retraite cet été, l’attaquant de 32 ans serait finalement prêt à relever un nouveau défi loin de Santiago Bernabeu. D’après les informations du site Wales Online, le Gallois serait sur les tablettes de deux clubs britanniques : Tottenham et Cardiff. Actuellement 17e de Championship (D2 anglaise), le club gallois devra toutefois demander un énorme effort financier à Bale et son agent Jonathan Barnett.

Un temps annoncé sur les tablettes du Milan AC, Gareth Bale privilégierait un retour au Royaume-Uni la saison prochaine. Son objectif principal reste évidemment la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il entend bien amener le Pays de Galles. Pour ce faire, Bale et ses coéquipiers devront encore remporter un match de barrage face au vainqueur du duel Écosse – Ukraine, prévu le 1er juin prochain.