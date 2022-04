🔵⚫ – GdS#Lukaku–#Inter, contacts continus et accord possible si #Chelsea s'ouvre à un prêt.



À Appiano, tout le monde l'embrasserait à nouveau et il est prêt à réduire son salaire.#Lukaku+#Dybala ? Possible avec d'excellents transferts et des salaires durables. pic.twitter.com/7rjbbtPey7