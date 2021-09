Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a savouré la performance de son équipe lors de la victoire contre la Finlande, mardi (2-0).

De passage au micro de TF1, Didier Deschamps a souligné la détermination de ses hommes ce soir après le succès 2-0 en qualification pour la Coupe du monde face à la Finlande (2-0) : « Même si on n’a pas tout bien fait, aujourd’hui (mardi), il y avait plus de détermination. On a retrouvé de la qualité technique et un peu de confiance. On a fait de très bons enchaînements. C’est plus proche de notre standing. C’est un résultat très important pour nous après les deux derniers matches nuls, on garde la main pour la qualification. »