Luis Enrique, sélectionneur de l’Espagne, était en conférence de presse avant la finale de Ligue des Nations contre l’équipe de France, dimanche à 20h45. Le sélectionneur de la Roja a expliqué que son équipe restera fidèle à ses principes avec une possession de balle outrageuse.

Ça ne sera pas facile pour l’équipe France. Même si l’Espagne est en pleine reconstruction, l’équipe de Luis Enrique compte bien poser de nombreux problèmes aux champions du monde 2018, en finale de Ligue des Nations: « L’idée claire est d’avoir le ballon car il n’y a qu’un seul ballon. Et si nous avons le ballon et le faisons circuler comme nous le voulons, nous pouvons poser des problèmes à leur défense, qui reste spectaculaire. Et quand nous perdons le ballon, nous travaillons collectivement pour essayer de le récupérer et faire en sorte que leurs joueurs, qui sont tous très bons, ne créent pas de danger », a souligné le manager ibérique face aux journalistes.

A l’issue de cette finale, qui se jouera devant 37 000 personnes dont 4000 supporters de l’équipe de France, on connaitra le successeur du Portugal, vainqueur de la première édition de la Ligue des Nations.