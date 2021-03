Florian Thauvin ne serait plus dans les petits papiers de l’AC Milan. L’attaquant de 28 ans finira-t-il par prolonger à Marseille ?

Décevant de jour en jour, Florian Thauvin n’a plus la côte. D’après les informations de Calciomercato, l’attaquant de l’OM n’est plus la priorité de Milan AC. Même le FC Séville ne serait plus intéressé.

Tout ce raffut pourrait pousser alors Thauvin à rester à Marseille. Alors qu’il avait refusé plusieurs propositions pour prolonger son contrat qui se termine cet été, l’ancien Bastiais pourrait ne pas avoir l’embarras du choix…