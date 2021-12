Le Ballon d’Or attribué à Lionel Messi n’est clairement pas du goût de Robert Lewandowski, mais le Polonais veut mettre un terme à la polémique.

Au cours des derniers jours, les deux hommes avaient lâché quelques petites phrases qui trahissaient une certaine tension. Lionel Messi avait pensé bien faire en glissant à Robert Lewandowski qu’il méritait le Ballon d’Or 2000, qui avait été annulé pour cause de saison bouleversée par la pandémie. Le Polonais n’avait pas apprécié, demandant à l’Argentin des mots « sincères » et non « creux ». L’impassible serial buteur polonais était-il sur le point d’exploser ? C’est mal le connnaître. Il a mis les choses au point, ce mardi, dans un entretien accordé à Kicker.

« Mes propos, dans une interview avec une chaîne de télévision polonaise, ont été mal interprétés. Je n’ai jamais voulu dire que les propos de Lionel Messi n’étaient pas sincères ou sérieux. Au contraire, j’ai été très touché et ravi du discours de Lionel Messi lors de la cérémonie à Paris, lors de laquelle il a exprimé qu’à son avis, je méritais le Ballon d’or 2020. Je voulais juste exprimer par ma déclaration que je serais heureux si les paroles de Messi étaient entendues. »