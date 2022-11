Bientôt en fin de contrat avec Chelsea, N’Golo Kanté pourrait toquer à la porte juste à côté.

Récemment opéré d’une blessure aux ischios-jambiers, N’Golo Kanté ne devrait pas retrouver les terrains avant au moins trois ou quatre mois et manquera ainsi la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre). Un coup dur pour l’équipe de France, mais également pour Chelsea qui peine à pallier l’absence du Français. Mais à en croire les informations de la presse anglaise, les dirigeants des Blues ont des doutes sur la capacité de Kanté à retrouver son meilleur niveau.

L’ancien joueur de Caen et de Leicester pourrait finalement plier bagages plus rapidement que prévu. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2023, Kanté ne prolongera pas son contrat. Selon le Daily Mail, ses représentants ont déjà débuté les négociations avec Arsenal et Tottenham en vue d’une arrivée libre l’été prochain. Le joueur de 31 ans, dont la valeur marchande avoisine toujours les 40 millions d’euros, souhaite poursuivre sa carrière à Londres. Reste à savoir qui des Gunners ou des Spurs saura se montrer le plus convainquant pour s’offrir gratuitement le phénomène N’Golo Kanté.