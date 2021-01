Le FC Nantes devrait se montrer assez actif pendant le mercato hivernal. 16e de Ligue 1, Raymond Domenech va tenter de se relancer.

16e de Ligue 1, le FC Nantes se doit de réagir. Dans le mal depuis le début de saison, Waldemar Kita a décidé de faire confiance à Raymond Domenech pour le poste d’entraîneur des canaris. De quoi en étonner plus d’un et de faire enrager les supporters du club, très globalement insatisfaits de ce choix. Après le fiasco de Knysna avec l’Équipe de France, l’ancien sélectionneur, va tenter de se relancer dans le nord.

D’après les informations d’Ouest-France, l’hiver devrait être mouvementé chez les Canaris cet hiver. Selon le média, le FC Nantes et Domenech souhaitent se renforcer dans tous les secteurs du jeu. Défense, milieu et attaque, tout devrait y passer. Cette semaine, Giannelli Imbula a été mis à l’essai et pourrait être la recrue attendue dans l’entrejeu. L’attaquant égyptien du Zamalek Mostafa Mohamed est aussi convoité par les Nantais. Dans le cadre des départs, Abdoulaye Touré, Kolo Muani et Imran Louza seraient tous concernés par un possible départ en janvier. Cela promet d’être agité.