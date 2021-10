Après une saison difficile, le FC Nantes de Antoine Kombouaré reprend des couleurs. Une vraie revanche pour le consultant Denis Balbir.

« La première chose qu’on peut noter, c’est qu’Antoine Kombouaré a su fédérer. Il a aussi su motiver, discuter, écouter, remettre l’équipe dans le bon rail. Si certains joueurs de qualité comme Ludovic Blas sont revenus sur de bons rails, c’est aussi grâce à lui. Pour moi, cette entame réussie, c’est d’abord la victoire de l’entraîneur. (…) Antoine Kombouaré est quelqu’un qui a les idées claires et qui a un vrai respect du cadre. Il est entraîneur et ne s’occupe que de son groupe. Ce n’est pas le genre à se disperser dans les coulisses ou de disserter sur la vente du club. Lui, il est à 100% dans le travail et c’est ce qui fait sa force. Il est purement dans l’esprit de bonifier l’équipe au niveau technique et tactique. On a souvent été critique avec l’instabilité nantaise avec les passages éclairs de Conceiçao, Ranieri, Gourcuff ou Domenech. On ne peut que se féliciter de voir Antoine Kombouaré, un ancien de la maison, réussir dans son club de cœur », a indiqué Denis Balbir sur But!.