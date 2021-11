Pour Romain Canuti, journaliste sur Le Phocéen, l’OM va terminer sur le podium en fin de saison.

« L’objectif de la saison pour l’OM, ça reste le podium. Il est toujours atteignable. Surtout quand je vois une équipe comme Nice, qui perd à domicile contre Montpellier le week-end dernier. Au début de la saison, on disait que l’OGCN allait tout arracher. Mais au final, Nice perd des points, après avoir gagné des matchs avec une réussite totale. Donc on voit que c’est compliqué pour tout le monde dans cette course pour le podium. Une équipe comme Rennes cartonne en ce moment. Ils jouent aussi la Coupe d’Europe, mais ils peuvent faire tourner et mettre des joueurs comme Majer en confiance. Le vrai problème de l’OM, c’est la C3, avec cette poule compliquée. Si Marseille avait eu la poule d’Europa de Lyon, la première partie de saison n’aurait pas été la même… », a indiqué le journaliste du Phocéen.