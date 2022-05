Capitaine du FC Nantes cette saison, Alban Lafont s’est confié sur sa saison après le dernier match de Ligue 1 et le nul hier soir face à l’AS Saint-Etienne.

Auteur d’une très belle saison et notamment victorieux en Coupe de France contre l’OGC Nice, Lafont a évoqué son avenir lui qui n’est pas encore assuré de poursuivre sa carrière en Loire-Atlantique. « On était un peu plus libérés, car on n’avait rien à jouer. On finit 9es avec 55 points, c’est un très bon bilan. On est tous fiers de nous, avec en prime la victoire en Coupe de France. On peut partir en vacances l’esprit tranquille. Je sais ce que j’ai envie de faire, mais je ne vais pas vous le dire maintenant. On va discuter tranquillement avec le club, mon agent, mon père et on prendra la bonne décision ensemble. » Précise le capitaine des Canaris sous contrat avec son club jusqu’en juin 2024 et qui donnera sa décision dans quelques semaines pour la suite à donner à sa carrière.