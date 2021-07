Une saison compliqué. Bon chaque saison est compliqué au FC Nantes. Mais l’exercice 2020-21 aurait bien pu être fatal pour les Canaris. Heureusement pour eux, le TFC n’était pas assez fort. Le maintient fut donc bien compliqué pour les protégés de Kombouaré. Interroge par Ouest France, Nicolas Pallois s’est livré… sans langue de bois.

« Ça faut partie du métier. Les supporters aussi sont mécontents des résultats. On a notre part de responsabilité et on a pas d’excuse à avoir même s’il y a peut-être d’autres responsabilités. Min doit répondre présent sur le terrain. »