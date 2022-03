Olivier Létang est fier et il le dit ! Le président du LOSC ne préfère pas s’attarder sur le rouge attribué à Timothy Weah et l’altercation entre Sylvain Armand et le band du staff nantais, mais préfère relever la bonne performance de ses joueurs.

« Je n’ai pas envie de parler de cet épisode », a ainsi répondu Létang au journaliste de Canal + Philippe Carayon. « Je suis descendu au bord de la pelouse pour calmer les choses. J’ai surtout envie de parler de la très bonne performance collective réalisée ce soir par le LOSC. Le FC Nantes restait sur une bonne série à domicile avec des victoires contre Paris, Monaco et Montpellier et nous nous sortions d’un match avec une grande débauche d’énergie contre Chelsea. J’ai vu un groupe fantastique. On avait dit au groupe que nous ne voulions pas entendre parler de fatigue. Tout est dans le mental. La victoire est légitime et logique. Notre objectif reste d’être européen en fin de saison, c’était un match important. Je tiens à féliciter les garçons. Si l’on continue avec cet état d’esprit, il reste neuf matchs à gagner pour ça. »