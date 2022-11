Le FC Valence voudrait se renforcer dans le secteur offensif avec l’arrivée du joueur du FC Nantes, Marcus Coco.

D’après les informations de ‘Todo Fichajes’, le club de Liga surveille de près la situation du milieu offensif des Canaris qui est sous contrat avec le FCN jusqu’en juin 2023 et avec une valeur estimée à 1,5 million d’euros. Relégué sur le banc par son entraîneur Antoine Kombouaré, il n’a pas souhaité poursuivre l’aventure et un départ est plus que jamais à l’ordre du jour. Le FC Valence a déjà supervisé le joueur même si d’autres options existent pour les dirigeants espagnols. Affaire à suivre…