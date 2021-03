Dans une interview donnée à Canal plus, le milieu de terrain nantais Abdoulaye Touré parle de l’absence des fans dans les stades et contrairement à beaucoup d’autres, il pense que ce serait pire avec du public. Il s’explique.

« Si la présence des supporters nous aiderait ? Je pense que ça serait plus une guerre contre la présidence qu’une source de motivation pour les joueurs, a répondu le milieu des Canaris à Canal+. Si c’est mieux sans public ? Pour l’instant, tant qu’on est dans cette situation, oui. » A indiqué le capitaine du FC Nantes qui semble en avoir ras-le-bol de ces histoires et cette guerre entre les fans et le président Waldemar Kita.