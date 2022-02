Le FC Nantes a souffert, mais le FC Nantes a battu Reims ce dimanche lors de la 24e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Canaris de se replacer dans le top 10. Après la rencontre, Kombouaré n’a pas caché ses ambitions.

« L’an passé, j’arrive ici après la 24e journée. On avait 19 points, aujourd’hui on en possède 35. On a quasiment doublé les points et c’est exceptionnel. Ça va même au-delà de ce que je pouvais imaginer. Qu’est-ce qu’on veut faire de cette fin de saison ? On aura les réponses dans les prochains matches. On a la chance d’accueillir le PSG. Notre ambition, c’est d’aller le plus haut possible. Comme en coupe de France, où on a tous envie d’aller au stade de France. On reçoit et on a les cartes en mains », a lancé Kombouaré.