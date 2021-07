Fils du président du FC Nantes Waldemar Kita, Franck est revenu sur les objectifs de la saison pour le club de Loire-Atlantique.

Présent devant les médias afin d’évoquer la saison prochaine, celui qui occupe aujourd’hui le poste de directeur général du FCN a été très clair sur les objectifs. Aujourd’hui, le club vise le maintien en Ligue 1. La fin de saison dernière a réunit les gens et on a vécu des émotions incroyables. J’adore le club puisqu’avec toutes les émotions vécues depuis 14 ans, ça devient passionnel, charnel… Ca va peut-être nous faire encore plus grandir va peut-être faire grandir même si cela restera comme une saison cauchemardesque. Oui aujourd’hui, le maintien est un objectif censé avec la saison qu’on a vécu. » A-t-il expliqué tout en renouvellent sa confiance à Antoine Kombouaré.