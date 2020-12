C’est lunaire. Waldemar Kita, le président de Nantes, va demander l’aide de Christian Gourcuff pour choisir son futur entraîneur.

« Je n’avais pas l’intention de m’en séparer. J’ai eu du mal à décider car j’aime l’homme, je continue à dire que c’est un mec respectueux, un super entraîneur, très intéressant sur le plan intellectuel et du football, et je veux lui tirer un grand coup de chapeau », a indiqué le Président de Nantes dans L’Equipe. Avant de poursuivre : « Mais je peux vous dire que je vais même demander à Gourcuff pour avoir son avis. Le prochain viendra seul. Sincèrement, c’est la meilleure solution. » Reste maintenant à savoir le nom. Une chose est certaine, Laurent Blanc ne sera pas l’entraîneur des Canaris pour cette fin de saison.

Le boss du FC Nantes a aussi évoqué la nomination de Patrick Collot : « Si j’avais eu un plan B, j’aurais pris ce plan B, il a fallu décider dans l’urgence, c’était la meilleure solution. Le problème de Patrick Collot c’est qu’il n’est pas diplômé, donc on a un mois pour trouver un entraîneur, sinon c’est 25 000 euros d’amende par match. Et le prête-nom ce n’est pas une solution : le prête-nom doit, je le rappelle, parler à la presse, être sur le banc de touche, etc. »